Lapo Elkann abbraccia Chiesa: “La famiglia Juve ti aspetta”

La sua Juve, i colleghi e anche le squadre rivali. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza per Federico Chiesa dopo la lesione del legamento crociato che gli farà saltare il resto della stagione. “Forza, Federico. Ti aspettiamo a braccia aperte nella famiglia bianconera, casa tua - ha scritto in un tweet il tifosissimo Lapo Elkann - La Juve e gli Azzurri ti sono vicini”. L’esterno dovrà sottoporsi all’intervento chirurgico nei prossimi giorni, tegola pesantissima anche per la Nazionale di Mancini che lo perderà per gli spareggi di marzo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.