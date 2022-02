Tutti i segreti di Zakaria: "Ha la mentalità da Juve e ricorda Pogba"

Buongiorno Chapuisat: dove scovò Zakaria?

«Io e gli scout dello Young Boys lo notammo nel 2015, quando aveva 19 anni, nella seconda squadra del Servette. Di Denis, che già a quel tempo era un centrocampista, ci colpirono il fisico, la presenza atletica, la progressione e l’abilità nel recuperare palloni. E poi la mentalità: già allora aveva una gran fame. Per tutte queste ragioni decidemmo di portarlo allo Young Boys».

Due stagioni in giallonero, poi il salto nel Borussia Mönchengladbach in Germania e ora la Juventus: stupito?

«No, perché Zakaria ha la mentalità della Juventus: è un gran lavoratore. Negli ultimi anni ha superato un brutto infortunio e si è migliorato. In Denis ho sempre visto qualcosa di Pogba, ma diciamo che Zakaria è soltanto Zakaria: un giocatore che non ti lascia mai solo in campo. È un uomo molto importante per l’economia e gli equilibri di squadra. Recupera tanti palloni, ma poi è subito pronto a far ripartire il contropiede. È un centrocampista moderno, aggressivo, molto utile in fase difensiva. Denis è come un muro davanti alla difesa. È già un centrocampista di livello internazionale e sono convinto che in Italia, completandosi dal punto di vista tattico, diventerà ancora più forte».

