Del Piero, il tridente Juve e i ricordi Champions: "Allegri deve schierarlo sempre"

TORINO - "A tratti ho rivisto la Juve che arrivò in fondo alla Champions con Dybala e un attaccante centrale, con Morata alla Mandzukic. Lo spagnolo non molla mai, ha tanta corsa ed è veloce e volenteroso". Così, Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus in casa contro il Sassuolo ai quarti di Coppa Italia. L'ex capitano dei bianconeri ha aggiunto: "Morata ha caratteristiche anche per sacrificarsi. Le cose cambiano col tempo, in ottica futura questa soluzione ci può stare. La difesa è solida, il centrocampo ha cambiato atteggiamento. Se Allegri ha la possibilità di tenere tutti gli attaccanti in campo deve farlo".