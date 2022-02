Sissoko: "Vlahovic alla Juve può fare meglio di Trezeguet"

TORINO - Mohamed "Momo" Sissoko benedice l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ed esalta le qualità del 22enne attaccante serbo arrivato dalla Fiorentina: "Penso che abbia fatto la scelta giusta andando a giocare in un grande club come la Juventus - le parole dell'ex calciatore maliano, che ha giocato in bianconero dal 2008 al 2011 - in Italia questa cosa è stata presa come un tradimento, ma alla fine è soltanto calcio. Però è vero che il presidente della Fiorentina l'ha presa molto male quando Vlahovic è passato alla Juve, un'avversaria storica. Ma dopotutto resta una scelta di carriera".

Vlahovic e il paragone con Trezeguet

Sissoko vede un futuro roseo per il bomber serbo nella Juve: "Spero abbia tanto successo con la sua nuova squadra. Ha tutte le caratteristiche per lasciare un segno nella storia del suo club. Alla Juve porterà un sacco di gol e tanta qualità in attacco. Lo abbiamo visto quando ci ha giocato e ha segnato, questo dimostra che è un giocatore pronto a reggere la pressione e a fare tantissime reti perché ha le qualità per farlo". Poi gli viene chiesto un paragone tra Vlahovic e David Trezeguet, compagno di squadra di Sissoko per due anni nella Juventus: "Ha tanto lavoro da fare. Trezeguet ha fatto davvero la storia della Juve, ha segnato un sacco di gol, ma Vlahovic è giovane e ha tanta qualità, se dovesse far parte del progetto a lungo termine, credo che avrebbe le qualità per superare anche David, che per me è stato un grande attaccante e ha lasciato il segno in Serie A".