Causio: "Che orgoglio vedere Vlahovic con il mio numero 7 dopo Ronaldo"

«Continua la saga! (ride) Potrebbe diventare il numero magico della storia Juventina (ride). Comunque mi fa piacere: quindi dopo FC7 e CR7 ora c’è DV7».

Come le pare il ragazzo?

«Vlahovic? Eccezionale. Mi ha stupito il carattere: se non ne hai uno molto forte non fai 19 gol a Firenze, sapendo che poi saresti andato alla Juventus. Gli dico solo di non arrabbiarsi così platealmente quando sbaglia e di giocare di più per la squadra, visto che rispetto alla Fiorentina, la Juventus ha attaccanti con cui poter collaborare di più. Ma ha tempo per migliorare, in fondo ha giocato solo tre partite e ha un maestro come Allegri che lo valorizzerà di sicuro».