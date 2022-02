Juve, Rugani-Pellegrini-Dybala: tra ansia e preoccupazione

TORINO - Uno via l’altro, tre giocatori bianconeri ieri sera hanno dovuto abbandonare il campo anzitempo. Doloranti e preoccupati (chi più dolorante, chi più preoccupato; e chi meno). Daniele Rugani ha dovuto richiamare l’attenzione dei medici già durante il riscaldamento: ha accusato un indurimento muscolare mentre faceva gli allunghi, ha saggiamente scelto di non rischiare guai peggiori, sperando anzi di essersi fermato in tempo utile per scongiurare un infortunio vero e proprio. Poco dopo la mezz’ora è invece stato Luca Pellegrini a sentire dolore. In questo caso al ginocchio. Ha provato a resistere qualche minuto, confidando che il dolore svanisse o che quantomeno fosse possibile conviverci sino al duplice fischio. Ma al 42’ il difensore ha dovuto gettare la spugna e chiedere che fossero affrettate le manovre per l’ingresso in campo di Mattia De Sciglio. Nella ripresa è arrivato il turno di Paulo Dybala: fastidio muscolare, la gamba. Ha tolto la fascia, ha chiesto la sostituzione. Ha messo ghiaccio sul flessore sinistro, risultando comunque sereno.