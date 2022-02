Juve, serve un'accelerata: il piano per la Champions

TORINO - A luglio, quando aveva già ripreso la Juventus ma non ne aveva ancora testato la reale consistenza, Massimiliano Allegri aveva indicato la quota scudetto a 86-88 punti. Soglia che neppure la capolista Milan , alla luce del 65% delle partite giocate, riuscirebbe a raggiungere se dovesse continuare con questo ritmo di 2,2 punti a gara. Ciò significa che non esiste una squadra capace di dominare il campionato, come è accaduto l’anno scorso o nelle nove stagioni di scudetto bianconero, ma la Juventus, come ama ripetere il tecnico, è troppo staccata dalla vetta per crederci e tentare l’impresa. Dopo la vittoria contro il Verona , due settimane fa, s’era aperto uno spiraglio, anche per la contemporanea sconfitta dell’Inter nel derby che aveva accorciato la classifica, subito richiuso dai successivi due pari bianconeri contro Atalanta e Torino . Così, adesso, alla squadra di Allegri non resta che la rincorsa sull’Atalanta per entrare in zona Champions, obiettivo minimo stagionale.

La fotografia

La fotografia della situazione attuale vede la Juventus a 47 punti, tre in più della Dea, che però deve giocare ancora due partite, oggi in casa della Fiorentina e il recupero di Atalanta-Torino. Potenzialmente sono 6 punti che permetterebbero alla squadra di Gasperini di sorpassare i bianconeri e avere, a sua volta, tre punti di vantaggio. La Juventus ragiona alla giornata, se si fanno troppi calcoli si rischiano distrazioni, però Allegri, a cui non fanno difetto calcolatrici e proiezioni, confida sulla rimonta per tenere vivo l’entusiasmo all’interno del gruppo, anche se stavolta non pronostica la soglia Champions. «Bisogna fare un tot di punti per cercare di arrivare nelle prime quattro». Chiellini e compagni osservano interessati qualsiasi passo falso della Dea, ma sono pure consapevoli che occorre una loro accelerata per giocare la prossima Champions. Con questa media, a maggio la Juventus chiuderebbe a 69 punti: nelle ultime cinque stagioni soltanto una volta - nel 2018-19 - con quei punti Atalanta e Inter hanno ottenuto il pass per la massima competizione europea, nelle altre quattro ci si è fermati sempre al sesto posto. Deve essere uno stimolo a fare meglio: mancano 12 giornate, ipotizzare 12 vittorie appare quanto mai azzardato perché con un bottino di 36 punti i bianconeri potrebbero addirittura puntare allo scudetto con 83 punti finali. Occorre essere realisti, qualche punto per strada la Juventus lo perderà ancora, anche se il calendario sorride ai bianconeri perché l’unico big match ancora da giocare è contro l’Inter, per di più allo Stadium (...)

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport