VILA-REAL (Spagna) - Oltre alla beffa del pareggio in casa del Villarreal, la Juve resta in ansia per le condizioni fisiche di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, schierato titolare da Massimiliano Allegri, è rimasto a terra dolorante dopo un contrasto all'80' con l'ecuadoriano Pervis Estupinan. In seguito al pronto intervento dei medici, il texano è stato rimpiazzato un minuto dopo da Denis Zakaria ed è uscito dal terreno di gioco zoppicando.