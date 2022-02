Infortunio McKennie, brutte notizie per la Juve: condizioni e tempi di recupero

VILA-REAL (SPAGNA) - Brutte notizie in casa Juve dopo la trasferta di Champions League contro il Villarreal. Allegri perde per almeno due mesi Weston McKennie. Il centrocampista americano, dopo aver effettuato gli esami subito dopo la partita, ha riportato una frattura al secondo e terzo metatarso del piede sinistro. L'americano ha capito subito dopo il contrasto con Estupinian che si trattava di un problema serio, rotolandosi per terra e richiamando l'attenzione dello staff medico bianconero quasi in lacrime. Poi, a fatica, ha lasciato il campo per permettere l'ingresso di Zakaria quando mancavano 10' alla fine della gara. Sorretto dai medici, ha raggiunto la panchina, ma subito dopo il triplice fischio si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato la lesione.