Juve, da Empoli a Empoli: 11 punti di rimpianti

«Se mia nonna aveva ruote era tram», disse una volta quel filosofo prestato al calcio che rispondeva al nome di Vujadin Boskov . Insomma, affermare che se la Juventus le avesse vinte tutte sarebbe stata in testa alla classifica rischia di essere un ragionamento parecchio tautologico. Tuttavia i rimpianti di Massimiliano Allegri sono legati a sprechi abbastanza sciagurati collezionati nella prima fase della stagione, al termine di partite che apparivano oggettivamente alla portata della Juventus e che, in ordine delle cose forse un po’ banale, ma certamente realistico, avrebbero visto la Juventus non perdere punti. Undici, per contarli tutti. Undici punti gettati via per varie, alcune imperscrutabili, ragioni e che oggi porrebbero la Juventus in testa alla classifica. Ma anche senza pensare a un percorso netto, concedendo qualche inciampo, se di quegli undici punti la Juventus ne avesse colti sette, sarebbe a tre punti dalla vetta.

Ci pensano spessissimo i dirigenti bianconeri e lo stesso Allegri, abituato a non perdere troppi punti in partite contro le cosiddette medio-piccole. E oggi pomeriggio, di fronte all’Empoli, sarà impossibile non pensare alla sconfitta casalinga e clamorosa contro i toscani. Si disse, all’epoca, che la squadra era sotto choc per la partenza abbastanza improvvisa di Cristiano Ronaldo e, giocati venti minuti brillanti ma imprecisi, si era spenta, andando poi nel panico dopo il gol dell’Empoli. Una settimana prima c’era stato il pareggio con l’Udinese, con l’incredibile rimonta friulana dallo 0-2, ottenuta con due fesserie di Szczesny. E poi, dopo una prima apparente ripresa, la Juventus ha vissuto un altro periodo nero con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, la sconfitta al Bentegodi contro il Verona e il pareggio in trasferta contro il Venezia, peraltro dopo essere passata in vantaggio. Un punto in tre partite che, magari non nove, ma almeno cinque, se non sette, potevano essere conquistati.

