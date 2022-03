Juve, Ramsey gioca poco anche in Scozia

TORINO - Ventinove minuti contati nella Scottish Premier League, il campionato scozzese, contro Hearts of Midlothian e Hibernian. Sessantuno minuti in campo nella Scottish Cup, il secondo trofeo nazionale. Quattro minuti in Europa League a Dortmund nel finale della partita con il Borussia, che ha premiato la sua squadra (4-2 il finale). Una sola partita giocata da titolare e neppure completata: Annan Athletic-Rangers in Coppa di Scozia. Totale: 94 minuti per quattro presenze complessive con la maglia dei “protestanti” di Glasgow, in campo per nove partite. Il protagonista è Aaron Ramsey, che a fine gennaio si è trasferito in prestito dalla Juventus alla squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst con il chiaro obiettivo di voltare pagina e mettersi alle spalle l’esperienza bianconera, almeno per un semestre. Come non detto: domenica il gallese ha raccolto la quinta mancata convocazione per la sfida di campionato contro il Motherwell. L’ex Arsenal non gioca dal 17 febbraio, giorno della trasferta al Signal Iduna Park e a bilancio può mettere un unico assist, servito nel corso del match con l’Annan.