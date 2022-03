Juve, Dybala e Bernardeschi verso il rientro: le condizioni

TORINO - Ora si guarda oltre, si guarda allo Spezia: sono proprio i liguri (fino allo scorso anno guidati proprio da Vincenzo Italiano, affrontato ieri) i prossimi avversari della Juventus, domenica all’Allianz Stadium. Il tecnico juventino Massimiliano Allegri già sa che dovrà operare alcuni cambi e non solo per questioni tattiche: incide la stanchezza di alcuni, pesano gli acciacchi di altri. Il 2022 risulta particolarmente pesante dal punto di vista infortunistico: ieri s’è toccata addirittura quota 9 indisponibili, per la trasferta di Coppa Italia a Firenze. Impressionante la panchina: solo 8 giocatori (quasi un ritorno al passato...) e non contando portieri e Under 23 aggregati, il cerchio si restringeva ai soli Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Alvaro Morata. Mancavano nomi non da poco, dunque: giocatori di qualità e d’esperienza. Erano fuori praticamente tutti i senatori: capitan Chiellini e i suoi vice Dybala e Bonucci, più Alex Sandro. E tra chi invece ha giocato, in molti hanno dovuto stringere i denti. Un turno di riposo potrà essere quantomeno utile, se non anche inevitabile.