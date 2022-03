Samp-Juve: Allegri, Aké gioco giochiamo?

TORINO - Max, Aké gioco giochiamo? Un po' di pretattica... Essì perché c'è più d'un dubbio per Allegri in ottica formazione anti-Samp. In primis, l'impiego (o meno) di Vlahovic. Perché o quella di domani a Genova, o quella di domenica 20 contro la Salernitana: ma una partita, l'ex viola, la salterà. Tale scelta condizionerà ovviamente anche le sorti di Morata e Kean che, infatti, al momento risultano favoriti come coppia d'attacco titolare a Marassi. Vuoi supportati da un Cuadrado in versione esterno molto avanzato, quasi terzo del tridente; vuoi invece "serviti" da un Cuadrado più centrocampista in una linea a 4 completata da Arthur, Locatelli e Rabiot. L'alternativa al colombiano, come ha spiegato in conferenza stampa lo stesso Allegri, è il giovane Aké: il quale è già stato impiegato anche come esterno nel 3-5-2. Questa seconda opzione, però, sarebbe un po' più sorprendente rispetto a quanto provato alla Continassa.