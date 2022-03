Stam incorona De Ligt: "Diventerà uno dei migliori al mondo"

TORINO - Nel 2020 Jaap Stam, perno e punto di forza in carriera di Manchester Utd, Lazio, Milan e nazionale olandese, aveva affermato: "De Ligt mi somiglia". E ora, il 49enne allenatore, alla ricerca di una nuova panchina dopo l'esperienza in Mls col Cincinnati, torna a parlare del difensore centrale della Juventus, suo connazionale: "De Ligt mi piace molto. Quando allenavo l'Under 23 all'Ajax, lui giocava nell'Under19. Veniva ad allenarsi con noi. Aveva sedici anni ed era già più forte dei ragazzi in prima squadra. All'Ajax ha fatto benissimo. Ci si chiedeva se potesse sfondare anche alla Juventus. Invece ci è riuscito. Situazione e club diversa, una squadra più grande e giochi contro avversari più forti. Sta facendo bene. È giovane e sta crescendo partita dopo partita. Dalla prossima stagione sarà uno dei difensori più forti al mondo", afferma Stam ai microfoni di Sky Sport.