Del Piero è tornato a Torino: stasera sarà all'Allianz Stadium per Juve-Villarreal

Da Los Angeles alla Continassa, facendo scalo a Francoforte. Alessandro Del Piero ha documentato con una storia su Instagram il viaggio che ieri lo ha portato in visita al centro sportivo bianconero. Stasera sarà all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Villarreal e poi ospite di Champions League Show su Sky Sport 1. Le stories social dello storico capitano della Juve hanno infiammato ancor di più l'animo dei tifosi, già carichi per la sfida contro gli spagnoli. In molti sognano di vedere nuovamente Alex in bianconero, magari in dirigenza. Al momento però l'unica certezza è che stasera ritornerà per la prima volta all'Allianz Stadium e farà il tifo per la sua squadra del cuore.