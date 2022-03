Juve subito al lavoro: “Abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere”

TORINO - All'indomani della pesantissima eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal, la Juventus è tornata ad allenarsi in mattinata al JTC della Continassa. "Anche se è difficile, bisogna lasciarsi alle spalle le serate più complicate: la Juve è attesa da un importante finale di stagione, con obiettivi ancora da raggiungere, in campionato e Coppa Italia", scrive il club bianconero sul proprio sito, nel report della seduta. La squadra si è ritrovata agli ordini di Allegri per una seduta di scarico e lavoro fisico in vista della gara di campionato di domenica prossima contro la Salernitana, a Torino. Domani la Juve tornerà ad allenarsi in mattinata. Si è aggiunto agli indisponibili anche Locatelli, alle prese con il Covid. Sono ko pure Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Bonucci e Aké.