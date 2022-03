Dybala e Allegri, la discussione nello spogliatoio: i motivi

Scintille in casa Juve tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri . Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero e il suo attaccante avrebbero avuto una discussione nello spogliatoio nel corso della giornata di ieri. L'argentino è da tempo al centro di un tormentone per il rinnovo del contratto ma lunedì dovrebbe essere il giorno della svolta: tutte le parti in causa sono piuttosto convinte di ritrovarsi attorno a un tavolo riunioni del quartier generale della Continassa dopodomani . A rendere la situazione ancor più delicata, il retroscena sul battibecco avuto con l'allenatore toscano. I motivi? Sarebbero da ricercare in alcune divergenze circa il programma con il ritiro pre-partita in vista della sfida in casa contro la Salernitana .

Juve, il retroscena Dybala-Allegri

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Dybala e Cuadrado sarebbero andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di oggi, vigilia di Juve-Salernitana. Una parte della squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e Dybala, in veste di vice capitano, si sarebbe fatto carico della richiesta nei confronti dell'allenatore. Allegri però non l'avrebbe presa benissimo e lo avrebbe liquidato con un: “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”. Il riferimento sarebbe al ruolo di responsabilità di cui l'argentino è stato investito fin dal ritorno in panchina del tecnico di Livorno. Da qui ne sarebbe nato un diverbio, come ce ne sono tanti in stagione, che ha subito scatenato i tifosi sui social. Ora l'appuntamento è al match con la Salernitana.