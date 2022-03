Juve, Bernardeschi e Alex Sandro sentiti per l'inchiesta plusvalenze

TORINO - Sono riprese le audizioni dei calciatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società. Dopo la prima audizione di Dybala, gli atleti convocati in procura a Torino come persone informate dei fatti, secondo indiscrezioni, sono Federico Bernardeschi e Alex Sandro. Entrambi sono stati sentiti nell'ambito dell'inchiesta sui conti bianconeri da parte della Guardia di Finanza, che ha operato nuove perquisizioni dopo le accuse di possibile falso in bilancio rivolte al club. Si indaga sulle operazioni avvenute tra il 2019 e il 2021 e in particolare la cosiddetta "manovra stipendi", il differimento del pagamento di tre mensilità su quattro durante la pandemia per fronteggiare gli effetti della crisi economica.