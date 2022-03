Vlahovic scalda il big match con l'Inter: "Forza Juve"

TORINO - Lo sguardo rivolto verso gli spalti, la maglia da riscaldamento pre-gara e un gesto con la mano sinistra: così il bomber della Juventus Dusan Vlahovic si presenta in un post su Instagram, accompagnato dall'inequivocabile didascalia "Forza Juve", nella settimana che porta al big match contro l'Inter. La foto del serbo ex Fiorentina ha fatto immediatamente incetta di like, tra cui quelli dei compagni di squadra Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alvaro Morata, Weston McKennie, ancora ai box dopo l'infortunio rimediato nell'andata degli ottavi di Champions a Vila-Real, e Carlo Pinsoglio, oltre ad Arianna Caruso della Juve Women. Nei commenti, il grido dei tifosi è unanime: il popolo bianconero gli chiede a gran voce almeno un gol contro i rivali storici. Vlahovic, ad ogni modo, dovrà essere valutato attentamente dal tecnico Massimiliano Allegri, avendo rinunciato alla convocazione in nazionale per un problema all'inguine - evidenziato da un'eloquente smorfia di dolore - nel corso dell'ultimo match di campionato vinto 2-0 all'Allianz Stadium contro la Salernitana.