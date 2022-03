Juve, Allegri ricomincia da Cuadrado e Vlahovic

TORINO - Il centro d’allenamento juventino alla Continassa riapre ufficialmente oggi, a cinque giorni dalla “partita delle partite”, anche se ieri i tre giocatori in fase di recupero hanno lavorato per conto loro, come nei giorni precedenti: Dusan Vlahovic (problema all’inguine), Zakaria (lesione all’adduttore della coscia sinistra), Alex Sandro (polpaccio dolorante) proseguono lungo il percorso che dovrebbe consentire almeno al serbo di giocare titolare contro i campioni d’Italia (gli altri due potrebbero andare in panchina). DV7, che in carriera all’Inter ha segnato tre gol quand’era alla Fiorentina tra prima squadra (1) e Primavera (2), è già carichissimo in vista del derby d’Italia dove vuole incidere su un big match da juventino, aiutando Allegri a far sì che la squadra batta una grande per la prima volta in questa strana stagione.