Marchisio, la foto con Frattesi accende il mercato della Juve e i sogni dei tifosi

È bastata una foto e una didascalia, nemmeno troppo enigmatica, per accendere i sogni di mercato dei tifosi della Juve. Ancora una volta, ci ha pensato Claudio Marchisio, nelle vesti inedite di "procuratore". Il soggetto in questione? Il gioiellino del Sassuolo, Davide Frattesi. Sul centrocampista neroverde non ha messo gli occhi solo la Juve: è forte e risaputo anche l'interesse dell'Inter che vorrebbe fare un doppio colpo in casa Sassuolo e portare in nerazzurro anche Scamacca. Dunque, oltre al prossimo derby d'Italia, in programma per domenica 3 aprile, tra Juve e Inter potrebbe esserci un vero derby di mercato per accapparrarsi il giovane talento azzurro.