Juve, formula a 4 stelle con l’Inter. Rabiot sorpassa Zakaria

La novità

Avanti con il 4-2-3-1 provato alla vigilia, ma con una novità. Alla fine Adrien Rabiot, che sembrava inizialmente in ballottaggio con Morata, sarà comunque in campo, ma al posto di Denis Zakaria. Il Nazionale francese, a cui tanto Allegri quanto Deschamps faticano a rinunciare, farà coppia con Manuel Locatelli in mezzo al campo. In difesa, davanti a Szczesny, confermato il quartetto composto da Danilo e Alex Sandro sulle fasce e De Ligt-Chiellini coppia centrale.