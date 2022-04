Del Piero e Zanetti infiammano il Derby d'Italia: tifosi scatenati

Il Derby d'Italia non sarà mai una partita come le altre. A ricordare ai tifosi, se mai ce ne fosse bisogno, quanto è importante la super sfida che andrà in scena all'Allianz Stadium ci hanno pensato Alex Del Piero e Javier Zanetti, leggende rispettivamente di Juve e Inter. I due sono stati immortalati in un post condiviso su Instagram che ha incendiato il cuore dei tifosi. Pinturicchio sa bene cosa significhi giocare una gara del genere ed esserne protagonista: in campo contro i nerazzurri per 31 volte in tutte le competizioni, l'ex attaccante bianconero ha anche segnato 9 gol e servito due assist. In 27 occasioni in campo c'era anche Zanetti, eterno rivale e grande amico.