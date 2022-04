Juve, per De Sciglio rinnovo in vista

TORINO - Detto d’un Alex Sandro probabilmente in partenza (ammesso che lui stesso accetti di spostarsi prima della scadenza del suo contratto), occorre invece segnalare nuovi passi avanti verso la permanenza di un altro terzino bianconero che ormai ha maturato una certa esperienza alle dipendenze di Massimiliano Allegri: Mattia De Sciglio. Il feeling tra i due è sbocciato già ai tempi della comune esperienza in rossonero, quando l’uno era ancora un tecnico in rampa di lancio e l’altro un ragazzo che sognava in grande. E il feeling si è mantenuto al punto che quando ormai pareva che la strada di De Sciglio e quella della Juventus fossero destinate a scindersi una volta per tutte, Allegri ci ha messo del suo.