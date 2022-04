Allegri: "Contava solo vincere, risposta da Juve"

CAGLIARI - Massimiliano Allegri mostra soddisfazione dopo la vittoria in rimonta ottenuta a Cagliari dalla sua Juventus , che si rialza dopo il ko allo Stadium con l'Inter e consolida il quarto posto che vale l'accesso alla Champions League : "Questa era una partita imoprtante per noi - ha detto il tecnico bianconero nel post partita -. Avevamo subito un contraccolpo psicologico perdendo in casa con l' Inter in casa e vedendo così sfumare lo scudetto. Oggi bisognava vincere per mantenere il vantaggio sulla Roma e le altre inseguitrici".

Cagliari-Juventus 1-2: statistiche e tabellino

"Dybala? Ho usato l'istinto"

L'allenatore livornese è soddisfatto della prestazione dei suoi: "Andati sotto non ci siamo innervositi, siamo rimasti lucidi e abbiamo pareggiato a fine primo tempo anche se potevamo farlo prima. Nella ripresa poi siamo riusciti a prenderci una vittoria importante". Decisivo nel sorpasso firmato Vlahovic l'assist di Dybala, che stava per uscire ma poi è stato lasciato in campo da Allegri: "Sesto senso? No, mi sono solo fidato del mio istinto - spiega - perché avevo la sensazione che le cose stavano andando bene e non aveva senso cambiare tanto per cambiare". Così sul mancato rinnovo dell'argentino: "Le storie nascono e finiscono, come iniziano e terminano quelle tra uomini e donne... Fa parte della vita. La società è stata chiara e io vado perfettamente d’accordo con la società. Paulo si sta impegnando molto, ha avuto un’annata difficile, non è ancora il giocatore che conosciamo, ma ci aiuterà molto in questo finale di stagione".