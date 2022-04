Juve, contro il Bologna riecco Morata e il tridente

TORINO - Torna Alvaro Morata, scontata contro il Cagliari la squalifica rimediata per l’ammonizione presa da diffidato contro l’Inter, e questa è una certezza. Torna anche il poker di attaccanti visto proprio contro i nerazzurri, con Juan Cuadrado, Paulo Dybala e lo spagnolo alle spalle di Dusan Vlahovic, e questa è un’ipotesi a buona probabilità di conferma. Probabilità che non era tanto alta fino a ieri mattina, perché a Cagliari Dybala aveva discretamente deluso nel primo tempo e all’inizio del secondo, quando Massimiliano Allegri stava per sostituirlo. Poi, dopo aver spedito alle stelle un tiro al volo di sinistro non facilissimo, ma da una posizione in cui da lui ci si aspetterebbe almeno la palla nello specchio, la Joya ha improvvisamente brillato per una mezzora, prima di uscire davvero, servendo a Vlahovic il perfetto assist per il 2-1. Una mezzora che però non aveva cancellato l’impressione negativa dei suoi primi 50-60 minuti di gioco, sublimata nella palla rubatagli da Marin per avviare l’azione del vantaggio rossoblù: con un fallo, ma non un fallo a cui non sarebbe stato possibile opporsi proteggendo la palla con maggiore cattiveria. [...]