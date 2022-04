Juve, Allegri: "Quarto posto? Calma, ma occhio alla Fiorentina"

Allegri sulla lotta per il quarto posto

"Dobbiamo sicuramente fare meglio, non serve deprimerci, dietro viaggiano, la Fiorentina per esempio ha un buon calendario. Ora pensiamo a mercoledì. Dopo il pari mancavano quattro minuti e loro erano in nove, dovevamo portare la palla più vicino all’area. Non ribaltiamo lo svantaggio? Tante volte ci siamo fatti raggiungere, oggi il primo tempo non l’abbiamo giocato bene. In questo momento del campionato ci sono meno forze e quelle poche occasioni vanno sfruttate. Lotta per il quarto posto? La Fiorentina ha un buon calendario e lo scontro diretto con noi, poi Lazio e Roma, anche loro hanno un calendario migliore del nostro. Abbiamo parlato nello spogliatoio coi ragazzi ma con serenità, fretta e nervosismo non servono", ha concluso Allegri.