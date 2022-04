Allegri: “Lapo Elkann? Non commento. È uno dei primi tifosi della Juve”

" Il tweet critico di Lapo Elkann ? Non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juventus e lo dico in maniera affettuosa, avrà espresso il suo pensiero". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa Italia. "Per quello che riguarda le critiche, siamo nel momento decisivo della stagione, dobbiamo pensare a fare. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro e cercare di arrivare in finale di Coppa Italia. Poi faremo le valutazioni su come abbiamo lavorato, indipendentemente dai risultati", ha spiegato il tecnico. "E' normale, alla Juventus si deve sempre giocare per vincere, ma i bilanci vanno fatti a fine stagione”.

Allegri, la Coppa Italia e il gioco delle parti

"La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito l'obiettivo... E' il gioco delle parti", ha commentato Allegri. "Rimpianti per il campionato? A inizio gennaio nessuno avrebbe pensato che la Juventus arrivasse ad avere cinque punti di vantaggio sulla quinta a cinque giornate dalla fine. Dobbiamo essere bravi a difendere questi punti per restare nelle prime quattro. E' stato un campionato equilibrato, avevo detto che non c'era un valore assoluto e che gli episodi avrebbero fatto la differenza", ha aggiunto il tecnico bianconero. "Noi non abbiamo vinto delle partite giocate bene. Ci è mancato quel qualcosa in più per vincerle e fare il salto in avanti. Su questo bisogna riflettere e lavorare per migliorare. L'anno prossimo sarà sicuramente migliore”.