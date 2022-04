Juve, avanti con Allegri: ecco perché non è in discussione

TORINO - Nell’estate 2021 è tornato forte di un contratto di quattro anni decisamente sostanzioso: 7 milioni netti a stagione. Nell’estate 2022 resterà alla Juventus, non solo per l’accordo in essere, ma per una scelta convinta della società. Anche se Massimiliano Allegri dovesse fallire gli ultimi due obiettivi rimasti a disposizione: un trofeo da conquistare (la finale di Coppa Italia in programma l’11 maggio a Roma contro l’Inter) e un quarto posto da difendere (per tornare la prossima stagione in Champions League). Perché il management bianconero guarda a quanto successo in campionato dal 27 novembre in poi, dalla sconfitta per 1-0 all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. In quella 14ª giornata la Juventus occupava la sesta posizione, con 21 punti, a -14 dalla capolista Napoli e a -7 dai nerazzurri bergamaschi, piazzati al quarto posto.