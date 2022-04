Juve, nessun ribaltone Lapo Elkann

TORINO - Appurato che - almeno per ora - non è previsto un ritorno di Alessandro Del Piero in società, occorre prepararsi ad un ingresso di Lapo Elkann? Sono corrette le voci in merito ad un imminente avvicendamento presidenziale? Anche il presidente Andrea Agnelli è sotto esame? Nell’ordine, in base allo stato dell’arte: no (non occorre ancora prepararsi all’ingresso di Lapo in società); e no (non sono corrette le voci in merito ad un avvicendamento presidenziale). Tuttavia: sì, anche il presidente Agnelli è sotto esame. Come tutti alla Juventus. Del resto, basti pensare al fatto che dal 2010 (nuova gestione) ad oggi sono cambiati praticamente tutti i membri dell’organigramma ad eccezione del presidente, appunto, e del suo braccio destro Pavel Nedved, inizialmente membro del Consiglio di amministrazione e poi vice-presidente (dal 2015).