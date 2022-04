Dall’attività di base all’Europa, Miretti guida la baby Juve

Al netto della delusione che ogni sconfitta si porta dietro, aumentata in questo caso dall’essere arrivata ai rigori e vanificando una rimonta clamorosa, alla Juventus la soddisfazione per il primo accesso alla Final Four di Youth League, conquistato dalla Under 19 di Andrea Bonatti piegata venerdì dal Benfica, rimane grande. E se a rinnovarla ieri è arrivato il record di punti in Serie C (54) stabilito con la vittoria sul Legnago dalla Under 23 di Lamberto Zauli, che ora affronterà il Piacenza ai playoff, a rendere quella soddisfazione ancora più grande in casa bianconera è la lettura dei nomi dei ragazzi che per primi hanno portato la Primavera bianconera tra le prime quattro d’Europa. Perché tra quei nomi, alcuni dei quali hanno dato anche un contributo al traguardo raggiunto dalla Under 23, ce ne sono ben nove di giocatori tesserati per la società bianconera fin dall’attività di base. Ossia quella che parte dai pulcini e arriva fino alla categoria Under 14, mentre dalla Under 15 in poi si parla di attività agonistica.