Allegri: "L'espulsione? Uno dell'Inter mi ha dato una pedata"

ROMA - Massimiliano Allegri chiude male la finale di Coppa Italia, espulso nel primo tempo supplementare per una rissa sfiorata con Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, e battuto ancora una volta dall'Inter, che già si era imposta sui bianconeri in Supercoppa e in campionato. La Juve resta a bocca asciutta, senza vincere nulla per la prima volta dopo 11 anni: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata - spiega Allegri ai microfoni di Mediaset a proposito della sua espulsione - ho reagito, l'arbitro mi ha visto e mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cos'è successo oppure no in campo".