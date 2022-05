Juve, Allegri concede due giorni di riposo dopo il ko in Coppa Italia

TORINO - Nonostante la delusione per la Coppa Italia svanita, Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi, che torneranno ad allenarsi sabato in vista della sfida contro la Lazio, a Torino. Lo fa sapere la Juventus, con un breve comunicato: "La Juve è rientrata a tarda notte da Roma, dopo la Finale di Coppa Italia di ieri. Il gruppo osserverà due giorni di riposo, oggi e domani, per tornare in campo sabato mattina". I bianconeri quindi lavoreranno sul campo sabato e domenica, per poi affrontare la Lazio lunedì sera nel posticipo della 37ª giornata all'Allianz Stadium.