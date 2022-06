Juve, stop Mondiale? Spunta l'idea tournée

TORINO - La novità, sempre, richiede prontezza di riflessi, pensiero veloce e azione. Chi non possiede queste tre doti rischia di subire la realtà che cambia e perdere l’occasione di trasformare il problema in una opportunità. Il preambolo è legato alla nuova situazione con cui si dovranno confrontare tutti i club di Serie A da metà novembre a inizio gennaio, quando il campionato rimarrà fermo per via dei Mondiali in Qatar. Bene, cosa fare con il gruppone che resta in Italia in quanto formato da elementi non convocati? Cinquanta giorni sono tanti, non basta dedicarsi al fondo per lavorare sulla parte atletica. In due mesi scarsi la disabitudine alla partita prende piede in maniera sensibile. Dunque non si potrà pensare di proseguire esclusivamente con gli allenamenti.