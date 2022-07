Juve, relax De Sciglio: è in Perù con la fidanzata Giulia

TORINO - De Sciglio, così come i suoi compagni di squadra, ha ancora qualche altro giorno di relax da godersi prima di riprendere a faticare agli ordine di Allegri in vista della prossima stagione. La Juve si ritroverà già dal 4 luglio con i primi rientri, dal 10 invece è fissato ufficialmente il raduno. Questi sono gli ultimi giorni di vacanze dei calciatori. Il terzino bianconero, fresco di rinnovo del contratto e fedelissimo di Max Allegri, è in Perù, precisamente a Machu Picchu, in compagnia della sia fidanzata Giulia Vesce. Su Instagram l'ex Milan ha pubblicato una foto abbracciato alla sua compagna: il panorama è mozzafiato.