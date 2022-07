Montero di nuovo alla Juve: il retroscena sul grande ritorno

TORINO - Se a partire da domani la Continassa tornerà a popolarsi di vecchi e nuovi tasselli per il mosaico nelle mani di Allegri, il primo giorno di scuola per Paolo Montero rintoccherà il 15 luglio. A diciassette anni di distanza dall'ultima volta, l'uruguagio vestirà di nuovo il bianconero in un ruolo decisamente differente rispetto al passato: tecnico dell'Under 19 e non roccioso difensore centrale, per quanto il pensiero possa affascinare più d'un tifoso, a maggior ragione dopo l'addio di Chiellini e con De Ligt quantomai in bilico. La settimana successiva a quella che vedrà tornare al lavoro i Vlahovic e i Pogba, infatti, sarà quella del suono della campanella anche i giovani dell'Under 23 e dell'Under 19. [...]