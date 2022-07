Juve, occhio ad agosto: vale 12 punti

TORINO - Restano due settimane. Esatte. Poi le amichevoli saranno soltanto un ricordo e si farà sul serio nel senso più pieno del termine: tre punti a partita. Anzi, in realtà anche qualcosa di più. No, tranquilli tutti, il regolamento non è cambiato ma le partite che si disputeranno pre stop per il Mondiale in Qatar (metà novembre inizio gennaio) conteranno di più, nel senso che consentiranno di vivere la parentesi della Coppa del Mondo con una serenità non fine a se stessa ma da sfruttare per un pieno di energia, non solo fisica bensì anche mentale. Questo il motivo principale per cui iniziare con il piede giusto, in questo atipicissimo campionato 2022/23 , significherà garantirsi un valore aggiunto da spendere subito alla ripresa della stagione dopo che solo una Nazionale avrà alzato la Coppa al cielo. Possibilità che, ahinoi, non ci riguarda, vista la seconda mancata qualificazione di fila. Ma qui si parlava d’altro, ovvero del fatto che il tempo delle prove e degli esperimenti si sta di fatto esaurendo. Che le scelte di Massimiliano Allegri diventano sempre più definitive e orientate a comprendere bene il livello di fluidità dei meccanismi tra i reparti e all’interno dei reparti stessi. Non a caso restano ancora due prove, anzi una e mezza a dirla tutta, prima del debutto stagionale previsto a Ferragosto , in un lunedì serale che vedrà all’Allianz Stadium la Juventus ospitare il Sassuolo con calcio d’inizio alle 20.45. Una e mezza, perché prima dell’amichevole di domenica prossima in Israele a Tel Aviv, contro l’Atletico Madrid , fra quattro giorni - giovedì -, la Vecchia Signora si esibirà nel feudo per antonomasia della Famiglia Agnelli, a Villar Perosa . Una sgambata, questa volta contro l’U23 e non la Primavera come da tradizione, che solitamente termina intorno alla metà del secondo tempo per l’invasione pacifica del popolo bianconero.

Juve, l’analisi di inizio campionato

Ecco dunque l’ultima settimana di prove e provini, poi inizierà la prima settimana tipo, con Allegri costretto a lavorare con lo scopo principale non di migliorare l’intesa tra i giocatori, bensì individuare la miglior formazione da opporre agli emiliani che l’anno scorso sono stati spesso indigesti. I neroverdi all’andata si presentarono sotto la Mole sbancando lo Stadium con un 2-1 che mandò su tutte le furie il tecnico livornese, capace poi di vendicarsi al ritorno con il medesimo punteggio al Mapei. Ma la stagione scorsa registrò anche la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia che la Juve riuscì a portare a casa solo nei minuti finali grazie a una autorete di Tressoldi con una sua deviazione su tiro di Vlahovic. Per la prossima sfida di metà mese, destinata a tenere a battesimo l’annata della Juventus, la formazione iniziale non potrà prevedere ovviamente la presenza di Paul Pogba, alle prese con i problemi al menisco e degli squalificati Kean e Rabiot, ammesso che il francese nei prossimi 14 giorni non venga ceduto visto che il centrocampista è al centro di alcune voci di mercato che lo vedrebbero in partenza per la Premier League piuttosto che verso i francesi del Monaco. A dire il vero, al momento, è da verificare anche la condizione di Szczesny: prima della amichevole negli Stati Uniti contro il Real Madrid, ha lamentato un fastidio ai muscoli adduttori che ha consigliato un prudenziale stop ai box in attesa di sensazioni migliori, peraltro date per probabili. Dunque ecco che incombe la seconda metà di agosto con 4 match per 12 punti.

Morata, l'assist vincente con l'Atletico Madrid: la Juve non molla

Biglietti in vendita

Intanto la società ha già messo in vendita i biglietti per questa prima di campionato. Agli oltre 20.000 abbonati che si sono voluti garantire la certezza di avere un posto per le 19 gare casalinghe, si dovrà aggiungere un numero che si può immaginare cospicuo visto che si giocherà in un giorno festivo. In occasione di questa prima sfida di campionato contro il Sassuolo, saranno presenti tariffe vantaggiose per gli Under 30 e le donne che potranno, così, usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto. Quello che costa meno, parte da 23 euro.