Conte compie 53 anni: gli auguri social della Juventus

TORINO - "Tanti auguri ad Antonio Conte!". Tra i tanti messaggi arrivati al tecnico italiano del Tottenham (per il 53° compleanno nato a Lecce il 31 luglio del 1969), anche quello che gli ha dedicato sui propri profili social la Juventus , club con cui ha alzato tantissimi trofei in due vesti differenti.

La 'doppia vita' bianconera

Un connubio vincente in passato quello tra i bianconeri e Conte, che da calciatore ha vinto con la Juve cinque scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa e una Champions League, ai quali ha poi agguinto da da tecnico 4 scudetti e due volte la Supercoppa. Diventato poi commissario tecnico dell'Italia, ha proseguito la sua carriera nel Chelsea e nell'Inter per passare infine al Tottenham, con cui si prepara ad affrontare la prossima Premier League ed è stato recentemente superato in amichevole dalla Roma di José Mourinho e Paulo Dybala.