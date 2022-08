Juve al lavoro per Atletico e Sassuolo: il programma

TORINO - La festa di Villar Perosa dice due cose alla Juventus: la prima è che affetto, entusiasmo e ambizioni per il nuovo anno non mancano mai, anzi si moltiplicano; la seconda invece ricorda l'incombere del campionato. Ci siamo quasi, mancano dieci giorni all'esordio contro il Sassuolo all'Allianz Stadium , già sold out: sarà un Ferragosto speciale. Prima però c'è l'ultima amichevole estiva contro l' Atletico Madrid di Morata , che nel frattempo segna e convince con il Cholo.

Il programma

Domani, sabato, la squadra partirà per Israele per giocare al Bloomfield Stadium contro i colchoneros. Oggi i bianconeri si sono allenati al mattino alla Continassa. Come si legge sul sito Juve, questo "il menu di giornata: lavoro tecnico su costruzione e finalizzazione dell’azione e a seguire esercitazioni in partita ad alta intensità. Domani i bianconeri si alleneranno al mattino e poi, come si diceva, al pomeriggio si decolla per Tel Aviv dove domenica sera è in programma l’ultima amichevole dello Juventus Summer Tour 2022 contro l’Atletico Madrid".