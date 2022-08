Juve, Di Maria suona la carica: "Grande fiducia nel gruppo, siamo pronti"

TORINO - Angel Di Maria suona la carica in casa Juventus. Il 34enne fuoriclasse argentino, arrivato a Torino dopo sette trionfali stagioni al Psg, si cala alla perfezione nella realtà bianconera e mette nel mirino il debutto di Ferragosto, allo Stadium, contro il Sassuolo: "È finito il precampionato. Tutto questo tempo è servito per lavorare duramente e preparare l'anno", scrive sul proprio profilo Instagram 'El Fideo', con tanto di foto di squadra dopo la rovinosa ma comunque indicativa sconfitta per 4-0, in amichevole, contro l'Atletico Madrid.