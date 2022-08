Juve, esercitazioni anti-Sampdoria: Allegri prepara le sue mosse

TORINO - A tre giorni dalla sfida contro la Sampdoria a Marassi, dove cercherà di bissare la vittoria ottenuta allo Stadium contro il Sassuolo all'esordio in campionato, la Juve di Massimiliano Allegri continua ad allenarsi alla Continassa . Mentre la dirigenza continua a lavorare in vista del rush finale di mercato , al mattino i bianconeri si sono ritrovati al Training Center per una sessione dedicata alle esercitazioni tecniche in situazione ad alta intensità.

Occhi puntati su Kostic

Intensità che sta mettendo in campo Filip Kostic, 'ultimo arrivato' in casa juventina e candidato a una maglia da titolare per il match contro la Samp, che salterà invece l'infortunato Di Maria. L'argentino è stato grande protagonista contro il Sassuolo (grandi giocate, un gol e un assist) prima di essere costretto a uscire per una lesione di basso grado all'adduttore sinistro. Nel pomeriggio di oggi intanto Kostic è atteso dalla conferenza stampa in cui si presenterà al popolo bianconero, mentre alla Continassa alcuni giocatori svolgeranno un lavoro individuale dedicato alla forza.