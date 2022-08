Juve, dopo il Psg è sempre arrivato il trionfo: tutti i precedenti 

Juve, i precedenti con il Psg fanno ben sperare i tifosi

L'avversario più difficile da affrontare sarà sicuramente il Psg del tridente stellare composto da Neymar, Messi e Mbappé. In ogni caso, guardando i precedenti con il club parigino, c’è un dato che fa ben sperare i tifosi bianconeri. Infatti, oltre alla Supercoppa Europea vinta a gennaio 1997 con un netto 9-2 finale (6-1 in Francia, 3-1 a Torino), ogni volta che la Juve ha affrontato i francesi in Europa ha poi vinto la coppa in questione. Nella stagione 1983-1984, dopo aver superato il Psg agli ottavi, è arrivata la Coppa delle Coppe, vinta in finale per 2-1 contro il Porto. Qualche anno dopo, nel 1990, dopo aver superato i parigini al secondo turno (0-1 fuori casa e 2-1 a Torino), ecco il trionfo in finale di Coppa Uefa contro la Fiorentina (3-1 complessivo tra andata e ritorno). Infine, nel 1993 la Juve rivince la Coppa Uefa (in finale contro il Borussia Dortmund con un netto 6-1 complessivo) dopo aver eliminato il Psg in semifinale imponendosi 2-1 a Torino e 1-0 a Parigi.