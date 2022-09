Boniek: "Juve squadra strana, non si può sempre giocare in contropiede"

TORINO - "Milik? E' un giocatore che sa fare gol, ha segnato dappertutto, giocando poco o tanto. Ma per essere in forma deve giocare: se entra poco sarà sempre pericoloso ma non in buona condizione fisica. Per me qualsiasi squadra può giocare con due centravanti, bisogna supportare il gioco". Lo ha dichiarato Zibì Boniek, ai microfoni di RadioRai, sul suo connazionale Arek Milik, ultimo arrivato nell'attacco della Juventus. "Guardando la Juventus, però, mi accorgo che è una squadra un po' strana: ancora non ho visto una partita, compresa quella vinta per 3-0 sul Sassuolo, in cui i bianconeri hanno comandato il gioco. La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare secondo me nella gestione della partita. Non puoi sempre e solo giocare in contropiede, soprattutto con quel parco-giocatori" ha aggiunto l'ex attaccante polacco di Roma e Juve.