Juve, Pogba operato al menisco a Torino: 8 settimane di stop

Ecco il comunicato diramato dalla Juventus. Pogba, con 43 giorni di ritardo rispetto al previsto, s’è dunque sottoposto a quell’intervento che gli era stato consigliato già il 24 luglio in California, subito dopo la lesione al menisco procuratasi durante gli allenamenti a Los Angeles.

Proprio a Malibu c’era uno dei massimi esperti del ginocchio, ma Paul scelse di tornare in Europa per un consulto e poi decise di procedere con la terapia conservativa.

Il rischio che forzando un po’ di più il ginocchio tornasse a dolergli era assolutamente concreto. Durante le prove effettuate prima della partenza della squadra per Parigi, il giocatore aveva tentato un provino per capire se fosse già possibile tornare in campo ad allenarsi almeno parzialmente col gruppo, ma ha riscontrato una fitta e un dolore.

Inevitabile a questo punto cedere e dare il via libera all’intervento. L’intervento cui si è sottoposto il francese prevede l’asportazione del pezzettino di menisco lesionato, quello cioè che dava fastidio al giocatore. A questo punto poi dovrà stare a riposo per una decina di giorni e sottoporsi esclusivamente a fisioterapia, esercizi in piscina. Solo dopo, Gradualmente, potrà riprendere a correre sul tapis roulant e poi in campo. A quel punto cambi di direzione e ripresa degli allenamenti. Tempi di ripresa dell’attività agonistica? 8 settimane circa.

Nel migliore dei casi, per lui, riuscirà in extremis ad aggregarsi al gruppo della nazionale francese per i mondiali dopo qualche spezzone - una, due partite - in bianconero. Allegri lo aspetta per gennaio.