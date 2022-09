Pogba sogna Juve-Psg del 2 novembre, poi l’Inter. In Francia: "Mondiali a rischio"

PARIGI - Corsi e ricorsi. Rincorse, pure. Questa sfida che Paul Pogba sta giocando contro il suo infortunio ha un che di ciclico, oltre che di maledettamente sfortunato. Fatto sta, comunque, che si riparte dal via, più o meno come nei videogiochi. E che il Polpo ora sogna la sfida contro il Psg, ma ovviamente quella di ritorno. Un partitone che potrebbe tornare buono tra due mesi per un rientro in grande stile.

Ieri, come noto, il francese è stato operato di meniscectomia (asportazione del pezzettino di menisco lesionatosi in ritiro precampionato). Più o meno in questi giorni, per la cronaca, sarebbe tendenzialmente rientrato in campo se all’intervento si fosse sottoposto subito dopo l’infortunio, il 25 luglio, come suggerito dalla Juventus. Ma tant’è.

Ora i tempi di recupero - se tutto andrà come auspicato - sono indicati in circa 8 settimane. Ciò significa che la data segnata sul calendario stagionale calcistico ci porta, ma guarda un po’, a Juventus-Psg del 2 novembre, allo Stadium. Un match che per il girone potrebbe dire poco (come sostiene Allegri…), per carità, ma che assume un enorme significato per il giocatore. Peraltro, dettagli non di poco conto, da lì alla sosta per i Mondiali la Juventus avrà ancora da giocare tre delicatissime partite di campionato: Juventus-Inter, Verona-Juventus e Juventus-Lazio. Non ci va uno scienziato per capire che questo trittico, lì a ridosso della sosta, potrebbe davvero rappresentare un crocevia non di poco conto per la Juventus. Un crocevia anche, se attraversato con un Pogba sano, recuperato e carico, potrebbe essere un po’ più agevole da superare. Allegri ieri non si è detto particolarmente ottimista circa un ritorno così anticipato del suo pupillo, ma Paul vuole stupirlo. Avrà pur preso una decisione sbagliata in un momento peraltro difficile, ma è pur sempre un ragazzo che ora smania dalla voglia di recuperare il tempo perso.

Poi i mondiali, ma attenzione. Non è così scontato che Pogba vi partecipi. In Francia l’umore e le considerazioni attorno al francese non solo idilliache e i media locali non fanno altro che sottolineare che - dopo uno stop di due mesi - è tutt’altro che scontato che Deschamps convochi il giocatore. Inutile nasconderlo, in casa Juventus non se ne farebbero un cruccio…