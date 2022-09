Tra Agnelli e Al Khelaifi pranzo da 0-0

INVIATO A PARIGI- Il tradizionale pranzo di gala prima della sfida tra due club di Champions, avvenuto ieri a due passi dal Louvre, non ha registrato nessun passo in avanti nel potenziale riavvicinamento tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il suo corrispettivo del PSG, il qatariota Al Khelaifi, che peraltro ha preso il posto del numero uno bianconero nel ruolo di presidente dell’Eca, l’associazione dei club europei dopo la querelle innescata dalla Superlega. Al ristorante di lusso tre stelle Michelin, Guy Savoy, i due erano presenti assieme alle rispettive delegazioni che vedevano sul versante juventino anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Si è parlato della partita e di altre situazioni legate anche al recente mercato - Di Maria seppur da svincolato ha lasciato il Psg per sposare la Vecchia Signora la quale nel penultimo giorno di mercato dai parigini ha preso in prestito l’argentino Paredes.