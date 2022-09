Pogba, la stampella e la carica social: salta altre 15 partite con la Juve

TORINO - Paul Pogba non vuole perdere tempo ed è già al lavoro per poter tornare al più presto a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista della Juventus, reduce dall'operazione al menisco, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in palestra con tanto di stampella e una didascalia motivazionale per il suo recupero: "Non si molla mai". Il francese, stando alle valutazioni del Dt.Rossi e dello staff medico bianconero, avrà bisogno di due mesi circa per tornare a giocare, cosa che mette a rischio anche la sua convocazione per il mondiale. La Juve, se il percorso di riabilitazione rispetterà la tabella di marcia, potrebbe riabbracciare l'ex Manchester United per il mese di gennaio.