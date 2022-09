Il nuovo Pogba formato Juve: ecco la data in cui potrebbe tornare

TORINO - Il nuovo Paul Pogba va all’arrembaggio. E’ (s)vestito da pirata, con tanto di bandana e pettorali e addominali in mostra. Persino la stampella che “brandisce” con la mano sinistra, in palestra, ha un che di bellicoso, minaccioso. Sportivamente parlando. «Non si molla mai!», sbraita via social. La foto che ha postato, e che lo ritrae in palestra, segna davvero una svolta nella nuova avventura del Polpo bianconero. E, di fatto, dà il via al programma di recupero studiato ad hoc per il francese, reduce dall’intervento di meniscectomia cui si è sottoposto martedì scorso. E attenzione: la parola “recupero” in questo caso assume una valenza doppia giacché c’è da recuperare la piena funzionalità del ginocchio, ovvio; ma c’è da recuperare anche il tempo perso, che è parecchio. Pogba si era infortunato il 24 luglio, negli Stati Uniti: la Juventus insisteva per l’intervento immediato (45 giorni di stop, circa, con rientro a settembre), il giocatore ha scelto la terapia conservativa ritrovandosi nelle condizioni di capitolare, martedì scorso, dopo il secondo test effettuato: ginocchio in blocco, operazione inevitabile.

Juve, la scelta di Pogba Sin troppo facile, ora, sottolineare quanto fosse sbagliata la scelta di Pogba. Ma sarebbe sbagliato anche ignorare che si tratta di una decisione difficile presa in un momento ancor più difficile: infortunio, vicissitudini familiari. Le attenuanti - umane - non mancano a far da contraltare alle risultanti mediche. Fatto sta, comunque, che ora il Polpo è in modalità Juve. Altro che consulenze extra e pareri, questa volta ha accettato l’intervento senza se e senza ma, affidandosi al chirurgo di fiducia della Juventus, il professor Roberto Rossi.