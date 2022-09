Bonucci: "Juve depredata, trasformiamo la rabbia in energia"

"Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti". E' questo il messaggio condiviso da Leonardo Bonucci sul suo profilo Instagram dopo il pareggio della Juve contro la Salernitana nel sesto turno di Serie A. La partita è stata caratterizzata nel finale dal gol annullato per un presunto fuorigioco a Milik che avrebbe regalato la vittoria ai bianconeri. "Deve scattare qualcosa e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformare rabbia e frustrazione in energia, mercoledì ci aspetta una partita importante!" è invece il messaggio del portiere juventino Mattia Perin su Instagram. Mercoledì, in Champions League, la Juventus ospita il Benfica in Champions League, nella seconda giornata del gruppo H.