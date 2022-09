Juve, Ryanair scherza sull'errore del Var: il post sui social

Continua a far discutere il folle annullamento del gol di Milik in Juve-Salernitana per il fuorigioco inesistente di Bonucci. Tra critiche e rabbia, molti stanno scherzando sull'episodio del Var e, tra questi, è apparso anche il commento dell'account ufficiale di Ryanair, che ha scritto: "I nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR". Un post che ha fatto sorridere i tifosi bianconeri, ancora furiosi però per l'annullamento del gol decisivo sulla base di immagini che non hanno mostrato la posizione di Candreva, che teneva in gioco Bonucci, rendendo la rete regolare.